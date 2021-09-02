Из-за нападения на подростков в Междуреченске Самарской области возбудили уголовное дело

В Сызранском районе Самарской области возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") из-за нападения на подростков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии правоохранителей, 12 августа около магазина на ул. Парковой группа взрослых сделала 14-летней девочке замечание о том, что ее собака была без намордника. В итоге несовершеннолетняя и ее 16-летний знакомый получили травмы.

Остальными участниками инцидента были 54-летняя и 27-летняя женщины, а также мужчины 38 и 27 лет. Кроме того, у младшего из мужчин изъяли игрушечный пистолет, которым он угрожал несовершеннолетним.

Предварительное расследование продолжается.