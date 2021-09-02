Из-за нападения на подростков в Междуреченске Самарской области возбудили уголовное дело

В Сызранском районе Самарской области возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") из-за нападения на подростков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии правоохранителей, 12 августа около магазина на ул. Парковой группа взрослых сделала 14-летней девочке замечание о том, что ее собака была без намордника. В итоге несовершеннолетняя и ее 16-летний знакомый получили травмы.
Остальными участниками инцидента были 54-летняя и 27-летняя женщины, а также мужчины 38 и 27 лет. Кроме того, у младшего из мужчин изъяли игрушечный пистолет, которым он угрожал несовершеннолетним.
Предварительное расследование продолжается.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?