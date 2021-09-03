Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в США

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата США, пишет championat.com.

В матче второго раунда соревнований 14-я сеяная Павлюченкова нанесла поражение словачке Анне Шмидловой со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Павлюченкова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. Шмидлова подала один эйс, девять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в 1/8 финала US Open Павлюченкова сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой. Лучшим достижением Анастасии на турнире является выход в четвертьфинал в 2011 году.