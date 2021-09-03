Защитник Роман Дубинин ушел из ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" и защитник Роман Дубинин договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Защитник Дубинин вернулся в "Ладу" в межсезонье. За время предсезонной подготовки он сыграл в 10 матчах, в которых набрал 2 (1+1) очка.