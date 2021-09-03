Гандбольная "Лада" разгромила "Астраханочку" - 33:23

В своем втором матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Астрахани "Лада" нанесла поражение "Астраханочке" — 33:23 (15:12).

Первые признаки превосходства "Лады" проявились уже в дебюте встречи в виде двух голов Валерии Кирдяшевой при содействии Вероники Никитиной. Правда, на 8-й минуте паритет восстановился (4:4), а затем хозяйки поля еще раз проделали ту же процедуру на экваторе первого тайма, превратив "минус 2" в ничейный счет (6:6). Однако больше им настичь тольяттинок тем вечером не удалось. Хотя и явным преимущество гостей до перерыва не являлось. Но у них не так зашкаливал сумбур в организации и завершении атак, как у команды с дельты Волги, и оборона выглядела попрочнее. В результате к перерыву "Лада" нарастила перевес до трех мячей.

Вступительный отрезок второй половины живо напомнил крах астраханок в бронзовой дуэли прошлого сезона. Наши навалились на соперниц всей своей мощью. Вновь, как и по весне, не на шутку разошлась Кирдяшева, чьи дальние броски то и дело ставили оборону и голкиперов южанок в тупик. После пяти минут с момента возобновления встречи "Лада" удвоила былой запас (13:19), вынудив Дениса Сайфулина прибегнуть к помощи тайм-аута. Но "разбор полетов" не взбодрил "Астраханочку", которая еще через пару минут "улетела" уже и вовсе на обескураживающие "минус 8". Хотя не оставила попыток ход игры переломить. Наши несколько раз подпустили к себе оппоненток на дистанцию в шесть мячей. Однако контроль над ситуацией сохранили, а на самом финише, положившись на свежие силы, довершили разгром.