Гандбольная "Лада" разгромила "Астраханочку" - 33:23

В своем втором матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Астрахани "Лада" нанесла поражение "Астраханочке" — 33:23 (15:12).
Первые признаки превосходства "Лады" проявились уже в дебюте встречи в виде двух голов Валерии Кирдяшевой при содействии Вероники Никитиной. Правда, на 8-й минуте паритет восстановился (4:4), а затем хозяйки поля еще раз проделали ту же процедуру на экваторе первого тайма, превратив "минус 2" в ничейный счет (6:6). Однако больше им настичь тольяттинок тем вечером не удалось. Хотя и явным преимущество гостей до перерыва не являлось. Но у них не так зашкаливал сумбур в организации и завершении атак, как у команды с дельты Волги, и оборона выглядела попрочнее. В результате к перерыву "Лада" нарастила перевес до трех мячей.
Вступительный отрезок второй половины живо напомнил крах астраханок в бронзовой дуэли прошлого сезона. Наши навалились на соперниц всей своей мощью. Вновь, как и по весне, не на шутку разошлась Кирдяшева, чьи дальние броски то и дело ставили оборону и голкиперов южанок в тупик. После пяти минут с момента возобновления встречи "Лада" удвоила былой запас (13:19), вынудив Дениса Сайфулина прибегнуть к помощи тайм-аута. Но "разбор полетов" не взбодрил "Астраханочку", которая еще через пару минут "улетела" уже и вовсе на обескураживающие "минус 8". Хотя не оставила попыток ход игры переломить. Наши несколько раз подпустили к себе оппоненток на дистанцию в шесть мячей. Однако контроль над ситуацией сохранили, а на самом финише, положившись на свежие силы, довершили разгром.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!