Житель Ставропольского района отдал мошеннику 30 тыс. руб. и взял для него кредит

В Ставропольском районе 21-летний молодой человек стал жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Безработному мужчине позвонил неизвестный, который представился работником финансовой организации и сообщил о подозрительных финансовых операциях с денежными средствами молодого человека. Следуя указаниям злоумышленника, потерпевший перевел более 30 тыс. руб. на счет, указанный мошенником, после чего оформил на свое имя потребительский кредит на сумму 100 тыс. рублей. Деньги он так же перевел на абонентские номера злоумышленника.

По информации ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело.