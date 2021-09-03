В регионе ищут пострадавших от деятельности инвестиционной компании Finiko

Сотрудники полиции устанавливают пострадавших от деятельности инвестиционной компании Finiko ("Финико"), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, в производстве находятся восемь уголовных дел, возбужденных в августе 2021 г., по признакам преступления, предусмотренного ч. 2,3,4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", по фактам противоправной деятельности сотрудников компании, которые с июля 2020 г. по июль 2021 г. путем обмана под предлогом получения высоких доходов и большой прибыли от денежных вкладов и инвестирования денежных средств в "автоматизированную систему генерации прибыли", завладели денежными средствами в сумме свыше 6 млн руб., принадлежащими жителям губернии, впоследствии незаконно обратив их в свою пользу.

"В настоящее время по указанным уголовным делам проводятся следственные действия и иные процессуальные мероприятия, направленные на документирование всех фактов противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании "Finiko" ("Финико"), а также устанавливаются лица, пострадавшие от их неправомерных действий", — уточнили в областном полицейском Главке.

Пострадавшие от противоправной деятельности инвестиционной компании могут обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел МВД России либо по телефонам: 112 (телефон вызова экстренных служб), 8(846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре), 8(8482) 93-40-05 (дежурная часть Управления МВД России по г. Тольятти), 8(8464) 35-50-00 (дежурная часть Межмуниципального управления МВД России "Сызранское").