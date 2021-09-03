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Преступления Происшествия

Житель Жигулевска пьяным угнал у приятеля машину и поехал кататься

ЖИГУЛЕВСК. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске вынесли приговор 31-летнему местному жителю, угнавшему автомобиль у приятеля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На одной из улиц города сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Great Wall. В ходе общения с водителем полицейские заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения и отстранили мужчину от управления автомобилем. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Оказалось, что мужчина не является собственником иномарки, не имеет ни документов на автомобиль, ни водительского удостоверения. В ходе опроса злоумышленника сотрудники полиции установили, что транспортное средство принадлежит его знакомому, вместе с которым мужчина распивал спиртные напитки. Сам злоумышленник рассказал, что находился в гостях у приятеля, и незаметно от него взял со стола ключи от автомобиля и поехал кататься.

В ходе проверки по учетным данным ГИБДД выяснилось, что автомобиль принадлежит 23-летнему местному жителю. Мужчина обратился в полицию с заявлением привлечь угонщика к ответственности.

По данным полицейских, ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения, за эти правонарушения мужчина был лишен права управления автомобилем.

Суд признал жителя Жигулевска виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок один год один месяц с лишением права заниматься деятельностью в виде управления транспортными средствами на срок два года шесть месяцев.

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