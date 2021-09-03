Под Кинелем бойцы ОМОН спасли от пожара два дачных поселка

На территории городского округа Кинельский сотрудники Росгвардии спасли от пожара два дачных поселка, сообщает пресс-служба ведомства.
31 августа бойцы ОМОН возвращались с занятий на тактическом полигоне. Выехав с территории стрельбища, они заметили в противоположной стороне от дороги дым и языки пламени. Командир принял решение разобраться в ситуации. Сообщив о случившемся дежурному, бойцы спецподразделения выдвинулись к месту происшествия. Прибыв на место возгорания, росгвардейцы увидели объятую огнем сухую траву. Пламя охватило площадь свыше 500 кв. м и стремительно приближалось к расположенным неподалеку дачным поселкам. Оценив ситуацию, личный состав оперативно приступил к тушению пожара. Были задействованы как штатные огнетушители из служебного автотранспорта, так и подручные средства.
Несмотря на принятые меры, огонь продолжал распространяться, грозя перекинуться на строения, находящиеся вблизи. Росгвардейцы воспользовались водой из резервуаров, которую предоставили им владельцы дачных участков. В результате оперативно принятых мер, очаг возгорания удалось локализовать буквально в метре от построек и не допустить дальнейшего распространения огня на дачный массив. Пострадавших и травмированных в ходе борьбы с огнем не было.
"Ребята появились буквально из ниоткуда. В тот самый момент, когда их помощь была так необходима. Кто с огнетушителем, кто с лопатой, а кто практически голыми руками, они начали тушить огонь. У нас до сих пор нет слов, чтобы выразить им свою благодарность", — отметила жительница спасенного дачного поселка Студенцы.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся