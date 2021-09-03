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Пожары Происшествия

Под Кинелем бойцы ОМОН спасли от пожара два дачных поселка

КИНЕЛЬ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории городского округа Кинельский сотрудники Росгвардии спасли от пожара два дачных поселка, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области

31 августа бойцы ОМОН возвращались с занятий на тактическом полигоне. Выехав с территории стрельбища, они заметили в противоположной стороне от дороги дым и языки пламени. Командир принял решение разобраться в ситуации. Сообщив о случившемся дежурному, бойцы спецподразделения выдвинулись к месту происшествия. Прибыв на место возгорания, росгвардейцы увидели объятую огнем сухую траву. Пламя охватило площадь свыше 500 кв. м и стремительно приближалось к расположенным неподалеку дачным поселкам. Оценив ситуацию, личный состав оперативно приступил к тушению пожара. Были задействованы как штатные огнетушители из служебного автотранспорта, так и подручные средства.

Несмотря на принятые меры, огонь продолжал распространяться, грозя перекинуться на строения, находящиеся вблизи. Росгвардейцы воспользовались водой из резервуаров, которую предоставили им владельцы дачных участков. В результате оперативно принятых мер, очаг возгорания удалось локализовать буквально в метре от построек и не допустить дальнейшего распространения огня на дачный массив. Пострадавших и травмированных в ходе борьбы с огнем не было.

"Ребята появились буквально из ниоткуда. В тот самый момент, когда их помощь была так необходима. Кто с огнетушителем, кто с лопатой, а кто практически голыми руками, они начали тушить огонь. У нас до сих пор нет слов, чтобы выразить им свою благодарность", — отметила жительница спасенного дачного поселка Студенцы.

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