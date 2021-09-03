Касаткина и Контавейт с победы стартовали на US Open в парном разряде

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина в паре с представительницей Эстонии Анетт Контавейт вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга российско-эстонский дуэт обыграл американскую пару Энн Ли — Элисон Риске со счетом 6:2, 6:4, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Касаткина и Контавейт сделали 1 подачу навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге Касаткина и Контавейт сыграют с хорватско-словенским дуэтом Дария Юрак — Андрея Клепач. Матч состоится 4 сентября.