Художник Роман Мураткин рассказал, какой мурал появится на фасаде дома на ул. Первомайской, 24

Участник проекта Samara Ground художник Роман Мураткин будет рисовать на фасаде дома на ул. Первомайской, 24. На мурале высотой в пять этажей он изобразит динамичный сюжет из "дворовой жизни" с играющими детьми и девушкой, крутящей обруч. Поговорили с Романом о трансформации его стиля, универсальности сюжетных тем, отношении жителей к его работам и выслушали советы молодым художникам.

— Что будете рисовать в Самаре?

— Когда организаторы фестиваля Samara Ground запросили эскиз, у меня был один интересный сюжет. Я его предоставил, и с некоторыми правками он был согласован. Это динамичная история — тема двора, когда дети бегают с мячом, играют в баскетбол, а одна девушка крутит обруч.

— У вас своеобразный стиль, который часто называют "полувитражным"…

— Это отсылки к моему прошлому творчеству, которым я занимался в период с 2010 по 2015 год.Тогда я создавал формы, потом обводил контуры пятен — это чем-то, может быть, напоминало витраж или мозаику. Но определение своему стилю "полувитражный" я никогда не давал, это придумали журналисты. Тем более, что сейчас я работаю в совершенно другом стиле и по-другому мыслю.

— Что вас сподвигло перейти на другой стиль? Ведь к тому времени вы уже стали узнаваемым художником и многие ассоциировали вас с так называемым полувитражным стилем.

— Мне всегда хотелось создавать фигуративные композиции, сюжеты, а та техника, в которой я работал до этого, не позволяла мне этого делать, ведь она очень сильно дробила формы. Я стремился создавать персонажей и фигуры, что отразилось в пластическом решении моего нового стиля, в котором я работаю и сегодня.

— Как молодому художнику найти свой стиль?

— К своему стилю каждый художник приходит со временем. Он накапливает опыт и понимает, что ему интересно, в каком направлении он хочет работать, чье творчество, помимо своего, ему близко. Все это и аккумулирование своего жизненного опыта позволяет ему сформировать свой собственный стиль. Конечно, это происходит не быстро. На мой взгляд, чтобы найти свой стиль, нужно быть заинтересованным, много работать, рисовать, размышлять, смотреть других авторов, интересоваться смежными практиками, даже, может быть, не только рисованием, а другими сферами. Я думаю, что со временем получится такой собственный замес.

— Масштабные фестивали стрит-арта с огромными фресками. Чтобы создавать подобные работы, нужно ли хорошо знать и понимать город?

— Чтобы понять, какой менталитет у города, узнать его историю, художник должен приехать на место, допустим, как минимум за неделю или даже лучше за месяц до начала работы. То есть он должен провести некое исследование города, из которого потом сложится сюжет. Сюжет, который я делаю в Самаре, достаточно универсален и подходит под любой регион нашей страны. Такую историю можно увидеть в каждом дворе. Например, в Челябинске у меня была похожая тема, только там еще было отображено, как женщина вешает сушиться белье, — это все вписывается в любой регион. Если брать более глубокие и адаптированные сюжеты, то нужно непосредственно погружаться в город, пожить в нем, пообщаться с людьми, тогда, наверное, будут получаться интересные и более точные попадания в характер его жителей.

— Вы сталкивались с тем, что жители домов странно реагировали на ваши рисунки?

— Одна из недавних моих работ — фасад в городе Троицк, Челябинской области.

Я всегда делаю разметку на фасаде произвольными линиями, потом уже поверх нее наношу рисунок. Когда я делал произвольные линии, останавливались машины и мне кричали зачем я порчу фасад. Потом, когда стали появляться цветные пятна и все это стало закрашиваться, как в раскраске, и все поняли, что это будет что-то яркое, отношение кардинально изменилось.

Я не вижу ничего плохого в росписи фасада. Во-первых, всегда можно его закрасить, если он вдруг всем не понравится. Фасад, как и бумага, все стерпит. Другой вопрос, что кому-то это понравится, кому-то нет, а это уже вечная история.

— В Самаре у вас будет масштабная работа?

— У меня стандартный фасад размером — 5-6 этажей. Когда мне присылали фасады для выбора, то предлагали Самару и Тольятти. В Тольятти были варианты, где надо было расписывать 14-16-этажные дома с очень узкими фасадами. Я отказался. Я не очень люблю такие форматы. Я один раз делал 20-этажный дом, и это не совсем подходит для моего стиля. Я делаю фигуратив и очень сложно закомпоновать в такой формат какой-то сюжет. Если делаешь что-то декоративное, когда рисунок накладывается как паттерн, то все проще. А когда все-таки речь идет о сюжете, то туда вписывается только один персонаж, а вокруг него надо выстроить сюжетную линию. Высота и объемы — это скорее потешить какое-то самолюбие автора. Я в этом не вижу смысла. Но все тут зависит от самого художника.