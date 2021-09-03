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Страхование Финансы

Страховой дом ВСК — в числе лучших работодателей России

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания ВСК вошла в пятерку самых привлекательных работодателей в сегменте страхования, заняв четвертое место.

Рейтинг составлен по итогам международного исследования работодателей Randstad Employer Brand Research 2021, который весной проводила компания Randstad. В России провайдером исследования является Анкор.

В 2021 году в глобальном ежегодном исследовании приняли участие 190 000 человек из 34 стран мира. В фокусе российской части опроса оказались 25 отраслей, в каждой из которых была определена пятерка наиболее привлекательных работодателей.

Согласно методологии исследования респондентам (мужчинам и женщинам разного возраста и социального статуса) предлагалось оценить 30 компаний, представляющих как широко известные, так и менее известные бренды. Каждый работодатель оценивался по 15 ключевым критериям.

Основной целью исследования в 2021 году было определить, как изменилось отношение людей к работе в период пандемии. Согласно результатам Randstad Employer Brand Research 2021, ключевым критерием выбора работодателя остается хорошая оплата труда (62%), за ней следуют баланс между работой и личной жизнью (58%) и гарантии занятости (56%).

"Одним из пяти приоритетов нашей компании, зафиксированных в стратегии ВСК, является профессиональная и мотивированная команда. Для того чтобы повышать уровень вовлеченности и профессионализма наших сотрудников, мы постоянно инвестируем ресурсы в обучение, даем возможность людям расти и выстраивать свою карьеру внутри компании, развиваем свою неповторимую корпоративную культуру и атмосферу ВСК. Мы рады, что наши усилия в очередной раз получили высокую оценку со стороны рынка труда и профессионального HR-сообщества. Конечно, многое сделано и есть первые успехи, но впереди еще большой объем задач и проектов, которые нам предстоит реализовать", — отметил генеральный директор Страхового дома ВСК Александр Тарновский.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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