Компания ВСК вошла в пятерку самых привлекательных работодателей в сегменте страхования, заняв четвертое место.
Рейтинг составлен по итогам международного исследования работодателей Randstad Employer Brand Research 2021, который весной проводила компания Randstad. В России провайдером исследования является Анкор.
В 2021 году в глобальном ежегодном исследовании приняли участие 190 000 человек из 34 стран мира. В фокусе российской части опроса оказались 25 отраслей, в каждой из которых была определена пятерка наиболее привлекательных работодателей.
Согласно методологии исследования респондентам (мужчинам и женщинам разного возраста и социального статуса) предлагалось оценить 30 компаний, представляющих как широко известные, так и менее известные бренды. Каждый работодатель оценивался по 15 ключевым критериям.
Основной целью исследования в 2021 году было определить, как изменилось отношение людей к работе в период пандемии. Согласно результатам Randstad Employer Brand Research 2021, ключевым критерием выбора работодателя остается хорошая оплата труда (62%), за ней следуют баланс между работой и личной жизнью (58%) и гарантии занятости (56%).
"Одним из пяти приоритетов нашей компании, зафиксированных в стратегии ВСК, является профессиональная и мотивированная команда. Для того чтобы повышать уровень вовлеченности и профессионализма наших сотрудников, мы постоянно инвестируем ресурсы в обучение, даем возможность людям расти и выстраивать свою карьеру внутри компании, развиваем свою неповторимую корпоративную культуру и атмосферу ВСК. Мы рады, что наши усилия в очередной раз получили высокую оценку со стороны рынка труда и профессионального HR-сообщества. Конечно, многое сделано и есть первые успехи, но впереди еще большой объем задач и проектов, которые нам предстоит реализовать", — отметил генеральный директор Страхового дома ВСК Александр Тарновский.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.