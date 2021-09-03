Мужчину из Самарской области будут судить за незаконное лишение свободы и угрозу убийством

В Самарской области в суд направили уголовное дело 52-летнего жителя Волжского района, обвиняемого незаконном лишении свободы и угрозе убийством. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в мае 2021 г. пьяный мужчина пришел в квартиру знакомой, связал, пугал пистолетом и ножом и угрожал убить ее.

Когда злоумышленник отвлекся, женщине удалось освободить руки и убежать из квартиры.