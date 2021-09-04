Дарья Касаткина закончила одиночное выступление на US Open

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США, пишет championat.com.

В матче третьего круга соревнований 25-я сеяная Касаткина потерпела поражение от пятой ракетки турнира украинки Элины Свитолиной со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Касаткина трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не использовала три возможности взять подачу соперницы. Свитолина подала четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.