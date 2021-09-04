В Самаре госпитализирован водитель ВАЗа, который проехал на "красный" и столкнулся с грузовиком

В пятницу, 3 сентября, в Самаре в 12:30 25-летний водитель ВАЗ-2114 на ул. Мичурина выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Isuzu.

После столкновения ВАЗ отбросило на Renault.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки, он с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение, а его 16-летней пассажирке назначено амбулаторное лечение.

По фактам произошедшего ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.