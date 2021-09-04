В Самаре госпитализирован водитель ВАЗа, который проехал на "красный" и столкнулся с грузовиком

В пятницу, 3 сентября, в Самаре в 12:30 25-летний водитель ВАЗ-2114 на ул. Мичурина выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Isuzu.
После столкновения ВАЗ отбросило на Renault.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки, он с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение, а его 16-летней пассажирке назначено амбулаторное лечение.
По фактам произошедшего ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.
Последние комментарии
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?