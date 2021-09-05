Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира US Open

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова на стадионе "Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум" в матче третьего круга престижного теннисного турнира US Open 2021 обыграла 21-летнюю соотечественницу Варвару Грачеву — 6:1, 6:4, пишет championat.com.
Продолжительность матча составила 1 час и 41 минуту.
Соперницей Анастасии в 1/8 финала станет 29-летняя известная чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая 4-е место в рейтинге WTA.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!