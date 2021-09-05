Тольяттинец в ссоре убил женщину

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тольятти, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 22 августа текущего года обвиняемый в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес 56-летней местной жительнице несколько ударов в область головы. Женщина от полученных травм скончалась. В настоящее время обвиняемый задержан, мужчина вину признал.

Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.