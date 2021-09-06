Касаткина и Контавейт завершили выступление в парном разряде US Open

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт завершили выступление на Открытом чемпионате США в женском парном разряде.

В матче второго круга Касаткина и Контавейт уступили восьмым сеяным хорватке Дарие Юрак и Андрее Клепач из Словении со счетом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Касаткина и Контавейт один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и не использовали две возможности взять подачу соперниц. Юрак и Клепач не подали ни одного эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали 4 из 18 брейк-пойнтов, пишет Чемпионат.com.