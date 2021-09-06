В Самарской области с рельсов сошел вагон

В воскресенье, 5 сентября, около 2:00 с рельсов сошла тележка вагона на перегоне станций Мыльная — Обшаровка Куйбышевской железной дороги в Самарской области.

По предварительным данным причиной схода явилась неисправность тележки. Опрокидывания вагона с грузом не произошло и его целостность не нарушена. Восстановительные работы завершены в 6:20, после чего движение поездов на участке возобновлено. Пострадавших нет, ущерба окружающей среде не имеется.

На место выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.