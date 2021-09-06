Двое мужчин вломились в магазин, чтобы украсть мороженое в Самарской области

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В Кинеле Самарской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже мороженого. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.