Самарскую фирму поймали на сокрытии от ФНС более 54 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с января по декабрь 2015 г. руководство ООО, занимающегося оптовой торговлей оборудованием, уклонилось от уплаты НДС. Для этого в налоговые декларации включили ложные сведения о заключенных договорах с организациями, которые фактически не имели финансово-хозяйственных отношений с фирмой. В результате в бюджет РФ не поступило более 54 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.