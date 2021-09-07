Анастасия Павлюченкова завершила выступление на US Open

В матче четвертого круга престижного турнира US Open — 2021 между 29-летней представительницей Чехии Каролиной Плишковой (4-й номер рейтинга) и 30-летней воспитанницей самарской школы тенниса Анастасией Павлюченковой (15-й номер рейтинга), уступила россиянка.
Встреча завершилась уверенной победой Плишковой в двух сетах — 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут.
На счету Павлюченковой в этом матче 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 9 (22%) реализованных брейк-пойнтов, в то время как у ее оппонентки — 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 из 7 (57%) успешных брейк-пойнтов, пишет championat.com.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!