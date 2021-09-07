Анастасия Павлюченкова завершила выступление на US Open

В матче четвертого круга престижного турнира US Open — 2021 между 29-летней представительницей Чехии Каролиной Плишковой (4-й номер рейтинга) и 30-летней воспитанницей самарской школы тенниса Анастасией Павлюченковой (15-й номер рейтинга), уступила россиянка.

Встреча завершилась уверенной победой Плишковой в двух сетах — 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут.

На счету Павлюченковой в этом матче 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 9 (22%) реализованных брейк-пойнтов, в то время как у ее оппонентки — 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 из 7 (57%) успешных брейк-пойнтов, пишет championat.com.