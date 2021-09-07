ХК "Ладья" начал сезон с победы

В первом матче сезона "Ладья" в Екатеринбурге встречалась с "Авто".
Судьба встречи решилась в овертайме: единственную в матче шайбу забросил проводивший первый матч в МХЛ нападающий волжан Вадим Сущев — 0:1. Голкипер "Ладьи" Даниил Захаров отразил 40 бросков.
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