Житель Тольятти готовил к сбыту 270 таблеток экстази

В Тольятти сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Оперативная информация о том, что мужчина занимается противоправной деятельностью, поступила к сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 21 УМВД России по городу Тольятти. В ходе оперативных мероприятий данная информация подтвердилась.

В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел при осмотре места жительства подозреваемого обнаружили и изъяли 270 таблеток розового цвета, которые направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти.

По результатам исследования установлено, что изъятым является наркотическое вещество "МДМА" (экстази) общей массой свыше 119 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Полицейские установили, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. По словам задержанного, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем "закладок" на территории города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Судом по ходатайству органа следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.