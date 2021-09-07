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Преступления Происшествия

Житель Тольятти готовил к сбыту 270 таблеток экстази

ТОЛЬЯТТИ. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Оперативная информация о том, что мужчина занимается противоправной деятельностью, поступила к сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 21 УМВД России по городу Тольятти. В ходе оперативных мероприятий данная информация подтвердилась.

В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел при осмотре места жительства подозреваемого обнаружили и изъяли 270 таблеток розового цвета, которые направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти.

По результатам исследования установлено, что изъятым является наркотическое вещество "МДМА" (экстази) общей массой свыше 119  грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Полицейские установили, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. По словам задержанного, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем "закладок" на территории города. 

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Судом по ходатайству органа следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Гид потребителя

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