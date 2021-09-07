Житель Тольятти готовил к сбыту 270 таблеток экстази

В Тольятти сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Оперативная информация о том, что мужчина занимается противоправной деятельностью, поступила к сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 21 УМВД России по городу Тольятти. В ходе оперативных мероприятий данная информация подтвердилась.
В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел при осмотре места жительства подозреваемого обнаружили и изъяли 270 таблеток розового цвета, которые направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти.
По результатам исследования установлено, что изъятым является наркотическое вещество "МДМА" (экстази) общей массой свыше 119 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.
Полицейские установили, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. По словам задержанного, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем "закладок" на территории города.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Судом по ходатайству органа следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?