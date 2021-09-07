Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками сферы культуры региона

В понедельник, 6 сентября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками культуры Самарской области. Глава региона и творческое сообщество губернии обсудили вопросы и предложения по развитию сферы культуры и креативных индустрий в Самарской области.

В начале встречи Заслуженный артист России, председатель Союза театральных деятелей Самарской области Владимир Гальченко отметил, что культурная жизнь региона очень насыщенна и разнообразна.

"В субботу в Новокуйбышевске стартовала региональная программа национальной театральной премии "Золотая Маска", сегодня в Сызрани начинается II межрегиональный фестиваль имени Алексея Толстого "Время театра", далее у нас фестивали "Шостакович ХХ век" и "Волга театральная". Причем все они очень востребованы у жителей региона — например, все билеты в Сызрани распроданы. Это говорит о высоком интересе людей к культурным событиям", — подчеркнул Владимир Гальченко.

Дмитрий Азаров, обращаясь к творческому сообществу региона, предложил в ходе дискуссии вместе рассмотреть актуальные проблемы, варианты их решения и инициативы, направленные на поддержку сферы культуры и творчества. Игорь Жаткин, руководитель управления культуры и молодежной политики администрации г. о. Кинель, отметил, что в модернизируемых и строящихся Домах культуры необходимо больше учитывать интересы молодежи: например, создавать современные классы IT, 3D-дизайна или киберспорта.

"Совершенно верно, при проектировании таких пространств вызовы времени нужно учитывать, чтобы они были интересны молодежи, чтобы молодые люди могли находить для себя что-то интересное, творчески себя реализовывать", — отметил Дмитрий Азаров.

Борис Цирульников, директор МБУ ДО "Музыкальная школа № 4" Тольятти, председатель экспертного совета при министерстве культуры Самарской области предложил создать методический и консультационный центр по поддержке организаций и учреждений, работающих в культурной сфере региона. "Согласен, что нужен центр, который будет консультировать и помогать инициативным людям, которые хотят реализовать проекты в сфере культуры Самарской области. В том числе, помогать с заявками на получение различных грантов", — поддержал идею глава региона.

Наталья Ельцова, директор МАУ "Центр культурного развития м. р. Богатовский", обратила внимание на вопрос дальнейшего комплектования книжных фондов библиотек и выделение средств на это направление в ближайшие годы. "Это вопрос актуальный, будем решать обязательно, чтобы средства на это предусматривались и в последующие годы. В том числе, буду обсуждать вопрос на федеральном уровне", — заявил губернатор.

Руководитель департамента культуры, молодежной политики и туризма администрации Новокуйбышевска Сергей Апарин обратил внимание на эффект реализации национального проекта "Культура", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. "По всей области идут изменения, строятся и модернизируются учреждения культуры. Благодаря нацпроекту у нас сегодня открылась модельная библиотека, совсем скоро завершится капитальный ремонт музыкальной школы имени Юрия Башмета. И очень важно не только строить, но оснащать учреждения культуры современным оборудованием и инструментом", — отметил он.

Всего в Самарской области в 2021 г. благодаря реализации национального проекта "Культура" будет завершен капитальный ремонт 10 домов культуры в сельской местности и 4 детских школ искусств, открыто 6 модельных муниципальных библиотек, в Кинеле месяц назад начал работу виртуальный концертный зал, детские школы искусств получат 52 пианино.

Сергей Пичугин, руководитель МБУ "Межпоселенческое управление культуры м. р.Хворостянский", выступил с предложением открыть в Самаре Дом народного творчества, который бы объединил коллективы различных творческих жанров и стал современной концертной площадкой. "Идея хорошая, и если мы изыщем такую возможность, то реализуем. Надо рассмотреть возможность не только строительства нового помещения, но восстановления какого-либо здания, в том числе, культурного назначения, которое сегодня не эксплуатируется, но может быть восстановлено", — отметил Дмитрий Азаров.

Заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель детского музыкального театра "Задумка" Елена Колотовкина рассказала о гастролях коллектива в муниципальных образованиях Самарской области: "Мы выступали на площадках, которые были отремонтированы по нацпроекту "Культура". Очень рады, что во всей области появляются современные концертные залы. Даже не ожидали, что такие площадки могут быть в селах. Учитывая, с какой радостью, с каким воодушевлением нас люди встречали, считаю возможным продолжить такие гастроли в следующем году".

Дмитрий Азаров поддержал это предложение. "Такие гастроли однозначно надо продолжать. Возможно, помимо самих выступлений сделать программу знакомства детей с муниципальными районами, их историей, достопримечательностями, добавить мастер — классы, совместное выступление театра "Задумка" и местных коллективов".

Тему организации гастролей самарских творческих коллективов на территории региона затронул и Дмитрий Дятлов, доктор искусствоведения, профессор кафедры фортепиано ФГБОУ ВО "Самарский государственный институт культуры". "У нас есть коллективы различных направлений, которые готовы в любой момент начать гастрольную деятельность. Но нам нужна помощь в организации на местах, в координации между районами, городами и вузом. У нас уже даже готова целая концепция проекта — это не только выступления, но и лекции, мастер — классы. Мы делаем акцент и на молодежную аудиторию", — рассказал он.

Дмитрий Азаров поддержал предложение и дал поручение министру культуры Самарской области Татьяне Мрдуляш проработать вопрос.

"Гастрольная деятельность важна как для творческих коллективов, так и жителей. У людей есть запрос на культуру, на концертные мероприятия. Это касается и молодежи. Необходимо создать систему организации таких гастролей, чтобы это было на постоянной основе. Обязательно подумать не только над тем, как провести гастроли, но и как привлечь людей, чтобы им было интересно", — подчеркнул Глава региона.

В завершении встречи Дмитрий Азаров вручил народному артисту, председателю Самарской организации Союза композиторов России Марку Левянту памятный знак "Самара — город трудовой доблести".