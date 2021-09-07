Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками сферы культуры региона

В понедельник, 6 сентября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с творческими союзами и работниками культуры Самарской области. Глава региона и творческое сообщество губернии обсудили вопросы и предложения по развитию сферы культуры и креативных индустрий в Самарской области.
В начале встречи Заслуженный артист России, председатель Союза театральных деятелей Самарской области Владимир Гальченко отметил, что культурная жизнь региона очень насыщенна и разнообразна.
"В субботу в Новокуйбышевске стартовала региональная программа национальной театральной премии "Золотая Маска", сегодня в Сызрани начинается II межрегиональный фестиваль имени Алексея Толстого "Время театра", далее у нас фестивали "Шостакович ХХ век" и "Волга театральная". Причем все они очень востребованы у жителей региона — например, все билеты в Сызрани распроданы. Это говорит о высоком интересе людей к культурным событиям", — подчеркнул Владимир Гальченко.
Дмитрий Азаров, обращаясь к творческому сообществу региона, предложил в ходе дискуссии вместе рассмотреть актуальные проблемы, варианты их решения и инициативы, направленные на поддержку сферы культуры и творчества. Игорь Жаткин, руководитель управления культуры и молодежной политики администрации г. о. Кинель, отметил, что в модернизируемых и строящихся Домах культуры необходимо больше учитывать интересы молодежи: например, создавать современные классы IT, 3D-дизайна или киберспорта.
"Совершенно верно, при проектировании таких пространств вызовы времени нужно учитывать, чтобы они были интересны молодежи, чтобы молодые люди могли находить для себя что-то интересное, творчески себя реализовывать", — отметил Дмитрий Азаров.
Борис Цирульников, директор МБУ ДО "Музыкальная школа № 4" Тольятти, председатель экспертного совета при министерстве культуры Самарской области предложил создать методический и консультационный центр по поддержке организаций и учреждений, работающих в культурной сфере региона. "Согласен, что нужен центр, который будет консультировать и помогать инициативным людям, которые хотят реализовать проекты в сфере культуры Самарской области. В том числе, помогать с заявками на получение различных грантов", — поддержал идею глава региона.
Наталья Ельцова, директор МАУ "Центр культурного развития м. р. Богатовский", обратила внимание на вопрос дальнейшего комплектования книжных фондов библиотек и выделение средств на это направление в ближайшие годы. "Это вопрос актуальный, будем решать обязательно, чтобы средства на это предусматривались и в последующие годы. В том числе, буду обсуждать вопрос на федеральном уровне", — заявил губернатор.
Руководитель департамента культуры, молодежной политики и туризма администрации Новокуйбышевска Сергей Апарин обратил внимание на эффект реализации национального проекта "Культура", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. "По всей области идут изменения, строятся и модернизируются учреждения культуры. Благодаря нацпроекту у нас сегодня открылась модельная библиотека, совсем скоро завершится капитальный ремонт музыкальной школы имени Юрия Башмета. И очень важно не только строить, но оснащать учреждения культуры современным оборудованием и инструментом", — отметил он.
Всего в Самарской области в 2021 г. благодаря реализации национального проекта "Культура" будет завершен капитальный ремонт 10 домов культуры в сельской местности и 4 детских школ искусств, открыто 6 модельных муниципальных библиотек, в Кинеле месяц назад начал работу виртуальный концертный зал, детские школы искусств получат 52 пианино.
Сергей Пичугин, руководитель МБУ "Межпоселенческое управление культуры м. р.Хворостянский", выступил с предложением открыть в Самаре Дом народного творчества, который бы объединил коллективы различных творческих жанров и стал современной концертной площадкой. "Идея хорошая, и если мы изыщем такую возможность, то реализуем. Надо рассмотреть возможность не только строительства нового помещения, но восстановления какого-либо здания, в том числе, культурного назначения, которое сегодня не эксплуатируется, но может быть восстановлено", — отметил Дмитрий Азаров.
Заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель детского музыкального театра "Задумка" Елена Колотовкина рассказала о гастролях коллектива в муниципальных образованиях Самарской области: "Мы выступали на площадках, которые были отремонтированы по нацпроекту "Культура". Очень рады, что во всей области появляются современные концертные залы. Даже не ожидали, что такие площадки могут быть в селах. Учитывая, с какой радостью, с каким воодушевлением нас люди встречали, считаю возможным продолжить такие гастроли в следующем году".
Дмитрий Азаров поддержал это предложение. "Такие гастроли однозначно надо продолжать. Возможно, помимо самих выступлений сделать программу знакомства детей с муниципальными районами, их историей, достопримечательностями, добавить мастер — классы, совместное выступление театра "Задумка" и местных коллективов".
Тему организации гастролей самарских творческих коллективов на территории региона затронул и Дмитрий Дятлов, доктор искусствоведения, профессор кафедры фортепиано ФГБОУ ВО "Самарский государственный институт культуры". "У нас есть коллективы различных направлений, которые готовы в любой момент начать гастрольную деятельность. Но нам нужна помощь в организации на местах, в координации между районами, городами и вузом. У нас уже даже готова целая концепция проекта — это не только выступления, но и лекции, мастер — классы. Мы делаем акцент и на молодежную аудиторию", — рассказал он.
Дмитрий Азаров поддержал предложение и дал поручение министру культуры Самарской области Татьяне Мрдуляш проработать вопрос.
"Гастрольная деятельность важна как для творческих коллективов, так и жителей. У людей есть запрос на культуру, на концертные мероприятия. Это касается и молодежи. Необходимо создать систему организации таких гастролей, чтобы это было на постоянной основе. Обязательно подумать не только над тем, как провести гастроли, но и как привлечь людей, чтобы им было интересно", — подчеркнул Глава региона.
В завершении встречи Дмитрий Азаров вручил народному артисту, председателю Самарской организации Союза композиторов России Марку Левянту памятный знак "Самара — город трудовой доблести".
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.