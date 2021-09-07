Фирму из Самарской области подозревают в сокрытии более 53 млн руб. НДС

В Новокуйбышевске Самарской области возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с января 2018 г. по декабрь 2019 г. руководство ООО не заплатило более 53 млн руб. НДС. Для этого руководство фирмы заключало фиктивные договоры на поставку товаров с организациями, с которыми не было финансово-хозяйственных отношений.

Расследование уголовного дела продолжается.