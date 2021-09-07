Директора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплаты

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в отношении директора ООО возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата зарплаты"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.