Закрытому грунту нужна страховая защита

По данным Минсельхоза России, только за первый квартал 2021 года производство овощей и зеленых культур в зимних теплицах увеличилось до 423 тысяч тонн, то есть на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост объемов продукции овощеводов обусловлен значительным увеличением площадей тепличных комплексов.

Что мешает закрытому грунту?

В десятку регионов-лидеров по производству тепличных овощей входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкирия. Они запустили на овощном рынке сразу два процесса: сокращение импорта и частичное замещение доли овощей, выращиваемых в открытом грунте.

Однако с увеличением площадей тепличных комплексов одновременно растет и потенциальный размер убытков.

Какие же риски характерны для отрасли? Анализ, проведенный специалистами АО СК "РСХБ-Страхование", одного из лидеров на рынке агрострахования, показал, что около 78% страховых случаев в тепличной отрасли России происходят в результате стихийных бедствий. Среди наиболее распространенных страховых случаев повреждение конструкций теплиц от ураганного ветра или обильного снегопада занимает первое место. Так, например, весной 2021 года в селе Карабудахкент в Дагестане в результате обильного снегопада, многократно превысившего месячную норму осадков, было повреждено более 70 га теплиц. Металлические каркасы обрушились под массой снега, что привело к гибели более 40 га урожая томатов. Общий ущерб от потери имущества и урожая составил несколько десятков миллионов рублей. Кстати, крупнейшая выплата в размере 58 млн рублей была произведена как раз по причине повреждения конструкций тепличного комбината в результате обильного снегопада.

Второй распространенный риск потери урожая — болезни растений. На долю таких страховых случаев приходится 14%. Более 12 млн рублей было выплачено одному из тепличных комплексов по причине поражения растений агробактериями, которые попали в источники орошения огурца. И замыкает тройку лидирующих страховых случаев поломка технологического оборудования и пожары. На их долю приходится 8%. Всего за период с 2013 по 2020 год АО СК "РСХБ-Страхование" выплатило тепличным хозяйствам более 100 млн рублей.

Как защитить закрытый грунт?

Лучший способ предотвратить убытки предприятий, занимающихся выращиванием овощей и зелени, — оформить страховую защиту. На данный момент наибольшей популярностью пользуются программы классического страхования. При определении страховой стоимости они учитывают специфику выращивания овощей в защищенном грунте: каждый оборот рассматривается индивидуально, устанавливаются разные урожайности на каждый из оборотов на основании производственного плана предприятия и его агротехники.

Стоимость продукции также устанавливается на основании производственного плана предприятия с учетом сезонности получения продукции. Естественно, стоимость продукции в зимнее время будет намного больше полученной в летний период. Страховой тариф рассчитывается индивидуально на основании данных об уровне агротехники на предприятии. Для этого специалисты страховой компании изучают, насколько автоматизированы процессы на предприятии, есть ли досветка культур, фитосанитарный контроль и т. д. При этом учитывается регион расположения тепличного комплекса, его конструкции, а также истории страховых выплат по аналогичным видам страхования.