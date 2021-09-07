В Тольятти нашли тело мужчины неподалеку от школы

Утром 7 сентября у пешеходной дорожки неподалеку от школы № 89 на ул. Дзержинского в Тольятти было обнаружено тело мужчины. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов и медики. Как пояснили в пресс-службе областной полиции, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальных характер, а наступила по естественным причинам — в результате заболевания.

По факту случившегося полицейские начали проверку.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором запечатлено лежащее у пешеходной дорожки тело человека. Неподалеку от него стоял полицейский автомобиль.