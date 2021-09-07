Самарская губернская дума подвела итоги законодательной работы в сфере АПК

Губернская дума 6-го созыва подводит итоги работы за минувшие пять лет. О том, что удалось сделать комитету по сельскому хозяйству и продовольствию в части законодательного обеспечения деятельности АПК Самарской области, земельных, лесных правоотношений, социального развития села, рассказал его руководитель Александр Живайкин.

— Александр Иванович, что вы считаете самым большим достижением за истекший период?

— То, что в программу комплексного развития сельских территорий, которая активно обсуждалась в стране, вошел ряд предложений, высказанных Самарской областью. В частности, был расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение социальной выплаты на постройку или приобретение жилья. Ранее таким правом предлагалось наделить только работников сельского хозяйства и предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере АПК, также был установлен минимальный уровень участия работодателя в мероприятиях по софинансированию строительства жилья для своих сотрудников.

По итогам 2020 года мероприятия программы на территории нашей области профинансированы из средств федерального и областного бюджетов в размере более чем 1,7 млрд рублей (с учетом средств дорожного фонда). Такой объем средств был получен во многом благодаря тому, что наша область субсидирует сельским муниципалитетам затраты на разработку проектно-сметной документации, без которой невозможно проходить конкурсные отборы на федеральном уровне. Уже сейчас у нас готовых проектов на сумму более чем 10 млрд рублей. По состоянию на 1 июля текущего года объем финансирования мероприятий программы комплексного развития сельских территорий Самарской области составляет 1 млрд рублей, и есть уверенность в том, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, показатели ее выполнения будут не ниже прошлогодних. А значит, сотни жителей села улучшат свои жилищные условия, будут ездить по новым дорогам, получат спортивные площадки и другие социальные объекты.

— Какие законопроекты были подготовлены за два последних года?

— Комитет подготовил 89 проектов законов Самарской области, из которых 76 стали областными законами. Три законодательные инициативы комитета стали федеральными законами. Все они касаются регулирования вопросов деятельности сельскохозяйственных кооперативов. Как показал анализ законодательства, проведенного комитетом совместно с представителями кооперативного сообщества, федеральные законы "О сельскохозяйственной кооперации", "О производственных кооперативах", принятые еще в 90-е годы прошлого века, не в полной мере отражают современные потребности экономики. В частности, два этих закона трактовали по-разному понятие пая, его стоимости, порядка выплаты в случаях ликвидации кооператива либо выхода из него пайщика. Также отсутствовало четкое разграничение того, какая сделка требовала одобрения коллегиального органа кооператива, общего собрания кооператива. Без простого и понятного регулирования этих вопросов достаточно сложно обеспечивать формирование положительного восприятия людьми целесообразности их вовлечения в кооперативное движение. Наши законодательные инициативы как раз и были нацелены на устранение имеющихся пробелов федерального законодательства. Законы должны успевать за жизнью.

Мы организовали экспертный совет, состоящий из представителей сельхозтоваропроизводителей, ученых, экономистов, ветеринарной службы, органов местного самоуправления, исполнительной власти. По итогам его работы были подготовлены предложения по внесению изменений в программу развития сельского хозяйства, изменены порядки, определяющие условия и размер получаемых субсидий в сфере животноводства. И если, например, в 2017 году на животноводство было выделено чуть более 700 млн рублей при общем финансировании в размере 3 млрд рублей, то по итогам прошлого года расходы на животноводство составили около 1,2 млрд рублей при общей сумме расходов на АПК в размере почти 3,5 млрд рублей, или почти 35%. В текущем году сумма на поддержку животноводства по состоянию на 1 июля составляет более 1,2 млрд рублей.

— Какие вопросы остаются наиболее острыми для сельских муниципалитетов?

— Прежде всего кадровые. Комитет провел значительную работу по совершенствованию положений данного закона "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области", который был принят в 2005 году. Устранена необходимость личного посещения заявителем (молодым специалистом) государственных органов, предоставляющих услуги по установлению ежемесячной денежной выплаты, соответствующие действия будут производиться автоматически по каналам межведомственного взаимодействия государственных органов.

К мерам государственной поддержки однозначно можно отнести бесплатное предоставление земельных участков как специалистам АПК, так и специалистам социальной сферы, работающим или изъявившим желание работать в сельской местности. Законом Самарской области "О земле" уже предусмотрена возможность бесплатного предоставления земельных участков специалистам сельского хозяйства, молодым семьям, возраст одного из супругов в которых не достиг 35 лет, многодетным семьям, врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики, осуществляющим свою деятельность в офисах врачей общей практики, для индивидуального жилищного строительства.

По инициативе фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе были подготовлены изменения в статью 9 Закона Самарской области "О земле" в части расширения круга лиц, имеющих право на безвозмездное получение земельного участка. К ним отнесены специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное педагогическое образование и специалисты сельскохозяйственного профиля, принятые на работу в сельскохозяйственную научную организацию. Таким образом, мы формируем комплексный подход по законодательному обеспечению кадровой и социальной поддержки села.