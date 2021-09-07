В самарской Третьяковке пройдет серия театральных перформансов "Утопия на ужин"

С 13 по 17 сентября филиал Третьяковки в Самаре проведет первое событие в своем здании - Фабрике-кухне.

С 13 по 17 сентября в залах будущего музея пройдет серия театральных перформансов "Утопия на ужин", специально созданных к открытию Фабрики. С помощью движения, музыки и арт-объектов они перенесут зрителя в прошлую, настоящую и будущую жизнь здания.

Задача проекта — выстроить взаимодействие со смыслами, обретенными в конкретных условиях и в конкретном месте, на самарской Фабрике-кухне. Средства современного искусства позволят зрителям увидеть отражение памяти о прошлом архитектурного объекта, его уникального опыта проживания большой жизни — от заведения общепита до музея.

Для тех, кто не сможет попасть в обновленную Фабрику-кухню 15 сентября — 18 сентября в 13:00 и 15:00 директор Третьяковки в Самаре Михаил Савченко лично проведет экскурсию по залам Фабрики-кухни и расскажет о шедевре конструктивизма, планах филиала, грядущих выставках.