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Банк "Открытие": цены на алюминий слишком бурно отреагировали на события в Гвинее

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research":

"Переворот в Гвинее в понедельник шестого сентября спровоцировал рост цен на алюминий на 1,5% до $2 767 за т к уровню закрытия в пятницу, однако влияние данного фактора на волатильность котировок и их динамику вряд ли окажется долгим. По данным USGS, Гвинея производит порядка 22% бокситов в мире и обладает 25% мировых ресурсов этого сырья, поэтому события, способные нанести ущерб поставкам из этой страны, могут коснуться всего рынка алюминия. Однако большинство международных компаний, добывающих бокситы и другие ресурсы, уже сообщили об отсутствии каких-либо существенных сбоев в производственных процессах из-за смены власти в стране.

Конечно, нашлись компании, которые поспешили намекнуть, что определенные риски поставок из Гвинеи могут существенно вырасти в перспективе. Главным образом подобные сообщения поступили от тех участников рынка, чьи издержки превышают средние значения и, следовательно, они в наибольшей степени заинтересованы в росте цен на алюминий, чем в снижении беспокойства своих инвесторов.

Что касается непосредственно ситуации с операционной активностью, то новые лидеры страны в переходный период установления своей власти, вероятно, будут рассчитывать на стабильность источников доходов. Более того, для большинства международных горнодобывающих компаний с активами по всему миру подобный инцидент не первый, и они уже давно научились снижать и хеджировать свои риски работы в странах с нестабильной политической обстановкой.

Проводятся параллели с ситуацией в Мьянме, где некорректно считается, что аналогичный переворот привел к сбоям в поставках олова. Однако, во-первых, большая часть олова производится в части страны, которая де-факто была неподконтрольна центральному правительству Мьянмы. Во-вторых, влияние на сбои в большей степени оказало увеличение заболеваемости COVID-19 в регионе, что могло отразиться на экспорте в Китай (основной потребитель олова из Мьянмы).

С учетом этого, наиболее вероятный сценарий для Гвинеи — это сохранение высоких показателей добычи в текущем году.

Несмотря на то что на очень короткий период риски для производителей алюминия действительно выросли (пока новые власти не определили свою позицию в отношении горнодобывающих компаний), реакция цен на алюминий на произошедшие события была чрезмерной. Столь серьезную волатильность для одного дня можно объяснить только тем, что рынок ждет новых поводов и "историй" для того, чтобы агрессивно реализовывать избыточную ликвидность".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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