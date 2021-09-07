В Сызрани сошел с рельсов локомотив

В Самарской области Сызранская транспортная прокуратура ведет проверку из-за схода локомотива с рельсов. Инцидент произошел в 13:15 7 сентября.

По предварительным данным, во время маневровых работ с рельсов сошли четыре колесные пары локомотива. Причины случившегося устанавливают.

Пострадавших нет. Задержек движения поездов нет. В 15:25 восстановительный поезд установил локомотив на рельсы.

На место выехали и. о. Сызранского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Сызранского ЛО МВД России на транспорте.