Директора клининговой компании из Самары будут судить за невыплату зарплаты

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Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение директору клининговой компании по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплаты зарплаты свыше двух месяцев"). Об этом сообщает региональная прокуратура.