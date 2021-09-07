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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Кошкинском районе рассказали о направлениях развития сферы АПК

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кошкинский район много лет входит в число преуспевающих по основным показателям сельскохозяйственного производства. Здесь и хлеб растят, и животноводством занимаются. На территории района работают 16 сельскохозяйственных предприятий, 40 крестьянско-фермерских хозяйств и более 7 000 личных подсобных хозяйств.

Фото: предоставлено администрацией Кошкинского района

Дождей не хватило

Последние пять лет район постоянно находился в тройке лидеров по урожайности и валовому сбору зерновых, зернобобовых и технических культур. А в этом году засуха и атмосферная, и почвенная так разгулялась, что урожайность упала вдвое. Если в прошлом году она составляла 33,1 ц/га, то в этом всего 17,6 ц/га. Были бы дожди, все было бы иначе. Хозяйства к сезону готовились основательно: закупали семена, технику, вносили удобрения. Кстати, последних завезли на поля 11 209 тонн, или 52,1 кг/га действующего вещества. До расчетной нормы в 80 кг/га пока далеко, но по сравнению с прошлым годом рост заметный.

При обработке почвы в районе применяется как классическая, минимальная, так и нулевая технология No-Till. У каждой свои требования, свои плюсы и минусы, вот только без воды ни одна из них не сможет спасти урожай. И тем не менее некоторым хозяйствам удалось получить неплохие результаты — ПСК имени Кирова, ПСК имени Фрунзе, ООО "Агрофирма "Хлебороб", ООО СП "Романовка", ООО СХП "Кармала".

Кошкинцы традиционно занимаются молочным животноводством. Основу поголовья составляет черно-пестрая порода коров. ООО "Племенной завод "Дружба", ПСК имени Кирова, СПК "Черемшан", ПСК имени Фрунзе — флагманы отрасли в районе и Самарской области. Племенной завод "Дружба" разводит овец знаменитой куйбышевской породы, которая высоко ценится не только в Поволжье, но и в Алтайском крае.

Жизнь заставила меняться

Основными производителями товарной сельскохозяйственной продукции в районе являются крупные животноводческие предприятия — те же ООО "Племенной завод "Дружба", ПСК им. Кирова, ПСК им. Фрунзе, СПК "Черемшан" и растениеводческие хозяйства ГК "Синко": ООО "СХП "Залесье", ООО "СХП "Кармала", ООО "СХП "Чесноковское". Рынок изменил подход к маркетингу, научил более адекватно реагировать на смену конъюнктуры, учитывать спрос, искать выгодные каналы сбыта продукции.

В районе идет процесс становления сектора крестьянских фермерских хозяйств. С 2012 года при грантовой поддержке начинающих фермеров открылись 22 новых КФХ, которые занимаются животноводством. Объемы производства небольшие, но активные люди не сидят без дела, а реализуют свой потенциал, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Личным подсобным хозяйствам помогает развиваться Кошкинское райпо. Его заготовители собирают молоко в каждом поселении района с личных подворий.

Хозяйственники стремятся выстраивать производства полного цикла. Это дает возможность выводить на рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью. На базе хозяйства ООО СХП "Политотдел", например, построен и введен в эксплуатацию цех по переработке молока. В планах установка линии по производству сыра.

Для повышения качества выпускаемой продукции проводится модернизация производства. ООО "Молочные продукты "Русагро" — один из крупнейших производителей молочной продукции в Поволжье, например, планирует продолжить модернизацию производственной площадки в селе Кошки. Она затронет лабораторию и складские помещения и усилит входной, производственный и контроль продукции на выходе.

Инвестиции в будущее

Заботясь о перспективе, преуспевающие хозяйства реализуют инвестиционные проекты. В 2020 году, например, было приобретено новой техники и оборудования на сумму более 300 млн рублей.

В ПСК им. Кирова завершился инвестпроект по строительству коровника на 204 места с автоматизированной системой доения. На семенном заводе "Зерно жизни" на базе семенного хозяйства ООО СХП "Кармала" введена в эксплуатацию вторая производственная линия по подработке семян. Это увеличило производительность завода в 1,5 раза. Общая сумма инвестиций составила более 100 млн рублей.

В следующем году "Племенной завод "Дружба" планирует приступить к реконструкции и модернизации животноводческой фермы, строительству доильного зала с установкой карусели на 75 голов, проектированию молочного комплекса. Планируемые затраты оцениваются в 140 млн руб.

Юрий Горяинов, глава Кошкинского района:

— Кошкинский район активно принимает участие в реализации национальных проектов и государственных программ. "Агростартап" — программа по развитию своего хозяйства для начинающих фермеров — дала возможность в этом году открыться еще одному фермерскому хозяйству в районе. Хозяйство получило грант по этой программе в размере 3,8 млн рублей. Оно будет заниматься разведением крупного рогатого скота молочного направления. И средства гранта пойдут на развитие материально-технической базы, покупку животных. Участие района в "Агростартапе" позволяет дополнительно создавать новые рабочие места, увеличивать поголовье крупного рогатого скота, а также наращивать производство молока и мяса в фермерских хозяйствах.

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