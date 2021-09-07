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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Сергей Обущенко: "Другой земли у нас не будет!"

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская агрохимическая станция — важнейшее научное подразделение для всех аграриев региона. Именно здесь проводятся максимально точные сертифицированные анализы почвы. Именно здесь сельхозтоваропроизводители получают ответ на вопрос — что делать с землей, чтобы урожай был, но земля при этом не умирала. О самых актуальных проблемах самарских земель рассказал Сергей Обущенко, директор Самарской агрохимической станции.

Фото: предосатвлено Самарской агрохимической станцией

— Сергей Владимирович, как сейчас с точки зрения специалиста можно оценить состояние почв в Самарской области?

— За последние 20 лет состояние плодородия самарских почв значительно снизилось. Причина — интенсивное производство сельскохозяйственной продукции. Восстановить не просто сложно — почти невозможно. На восстановление 1% плодородия почвы нужно почти 100 лет при соблюдении всех рекомендаций агрохимической станции. А если учесть, что за век содержание гумуса уменьшилось с 12 до 4 процентов, то мы уже в шаге от почвенного коллапса. В этом отношении хочется особо отметить некоторые хозяйства в регионе, которые не пренебрегают контактами с учеными и постоянно консультируются с нами. Только в этих хозяйствах, как показывают наши исследования, при интенсивном производстве удается сохранить плодородие почвы на стабильном уровне и не допустить деградации, но таких хозяйств, к сожалению, очень мало.

— Почему хозяйства не занимаются сохранением плодородия почв? Недооценивают важность этой работы? Или есть другие причины?

— Чаще всего к нам обращаются перед началом посевной, чтобы мы провели агрохимический анализ и сделали рекомендации — что вносить, как, сколько, в какой форме и т. д. Мы добросовестно проделываем всю необходимую работу, но… Зачастую наши рекомендации уходят в стол. Не в поля, не в закупку удобрений, не в регулирование севооборота, а просто в стол. И урожай падает. Через год наши специалисты выезжают в такие хозяйства и фиксируют еще более печальные показатели уровня плодородия. Мы даем новые рекомендации — и все отправляется по замкнутому кругу. Мы понимаем, что выполнение некоторых наших рекомендаций затратно. Но время целины прошло — другой земли у нас не будет. И если бизнесмены от АПК хотят и дальше получать прибыль в этой сфере, им придется к нам прислушаться. А пока мы сталкиваемся с потребительским отношением к почве. И это, пожалуй, главная проблема, которая приводит к деградации земель. Земля же молчит, поэтому ее используют по максимуму, а восстанавливать не спешат, потому что это стоит серьезных денег.

— Многие связывают получение высоких урожаев с применением удобрений. А какова ваша позиция в полемике "органика или минеральные удобрения"?

— Землю нужно кормить — это факт, минеральными удобрениями или органикой. В конце концов использование минеральных удобрений дает увеличение органического вещества в почве, рост биомассы растений — мы видим это по результатам агрохимических исследований.

— Вы принимаете участие в рабочей группе по созданию карбонового полигона в Самарской области?

— Мы в курсе этих работ и внимательно следим за развитием темы. Более того, мы готовы сертифицировать у себя новые параметры исследований, в том числе и по депонированию углерода, если на это будет соответствующий запрос. Но пока это все в стадии рассмотрения.

— Насколько в сохранении плодородия задействованы цифровые технологии?

— У нас есть доступ к общероссийской программе "Агроэколог-онлайн", которая содержит базу агрохимических и почвенно-эрозионных данных, в том числе и по землям Самарской области. Поскольку мы являемся аккредитованной организацией, то можем по договору предоставить доступ к данным по запросу, кстати, в том числе и по нашим актуальным исследованиям.

— Чтобы вам хотелось пожелать аграриям в преддверии традиционной агропромышленной выставки?

— То же, что и всегда — занимайтесь плодородием почвы, а мы вам в этом будем помогать. Мы можем провести полный качественный анализ и дать заключение. Землю нужно беречь, и давайте делать это вместе.

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Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

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