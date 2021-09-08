Страховой Дом ВСК стал партнером проекта "Московский акселератор"

Страховой Дом ВСК стал партнером трека Digital Health в рамках реализации программы по акселерации инновационных технологических компаний в городе Москве.
Трек Digital Health программы "Московский акселератор" посвящен поиску перспективных решений в сфере цифрового здравоохранения. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Стать участником акселерационной программы можно до 3 октября. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте трека и соответствовать одному из следующих направлений:
- цифровые технологии в здравоохранении,
- инновации в медицинском страховании,
- технологии профилактики и мониторинга заболеваний.
Лучшие команды получат возможность запустить оплачиваемые пилоты в ВСК
В рамках трека эксперты Страхового Дома ВСК проведут несколько вебинаров по темам проблематики медицинского страхования и подходов к работе с инновациями в ВСК.
"Для ВСК это первый опыт акселерации с Агентством инноваций города Москвы. Мы успешно используем внутренние ресурсы скаутинга в технологическом разрезе. Предложение от Московского акселератора — уникальное на рынке, таким же мы видим интересный опыт по прошедшим и тематически разнообразным трекам. Уверена, что этот опыт поможет нам привлечь в Страховой дом ВСК новые интересные идеи и команды", — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.