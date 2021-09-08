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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК стал партнером проекта "Московский акселератор"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал партнером трека Digital Health в рамках реализации программы по акселерации инновационных технологических компаний в городе Москве.

Трек Digital Health программы "Московский акселератор" посвящен поиску перспективных решений в сфере цифрового здравоохранения. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Стать участником акселерационной программы можно до 3 октября. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте трека и соответствовать одному из следующих направлений:

  • цифровые технологии в здравоохранении,
  • инновации в медицинском страховании,
  • технологии профилактики и мониторинга заболеваний.

Лучшие команды получат возможность запустить оплачиваемые пилоты в ВСК

В рамках трека эксперты Страхового Дома ВСК проведут несколько вебинаров по темам проблематики медицинского страхования и подходов к работе с инновациями в ВСК.

"Для ВСК это первый опыт акселерации с Агентством инноваций города Москвы. Мы успешно используем внутренние ресурсы скаутинга в технологическом разрезе. Предложение от Московского акселератора — уникальное на рынке, таким же мы видим интересный опыт по прошедшим и тематически разнообразным трекам. Уверена, что этот опыт поможет нам привлечь в Страховой дом ВСК новые интересные идеи и команды", — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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