Новые муралы появятся на Ленинградской и Первомайской в Самаре

В Самаре продолжается реализация арт-проекта Samara Ground Art Festival. На свой объект вышел художник Михаил Most, который украсит муралом на космическую и авиационную тему дом № 70 на Ленинградской. Роман Мураткин работает на фасаде здания на Первомайской, 25, где изобразит в своей авторской гротесковой манере сцену из дворовой жизни с играющими детьми.
Таким образом, в арт-проекте Samara Ground Art Festival в Самаре задействовали уже шесть локаций. Помимо вышеперечисленных, две точки находятся на улице Галактионовской. Фасады домов № 2 и № 37 расписывают аргентинец Cobre и художница из Ростова-на-Дону Мария Хардикова соответственно. Павел Orez продолжает работать на улице Пушкина, 195, а Алексей Кислов на Маяковского, 20. Скоро к ним в Самаре присоединятся другие художники. Это Луис Густаво Мартинс L7Matrix, завершивший свою работу в Тольятти, а также Покрас Лампас.
Художники приняли участие в расширенной пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства". На ней участники и организаторы проекта Samara Ground Art Festival встретились с министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш и мэром Самары Еленой Лапушкиной.
"Наш проект призван консолидировать абсолютно разных людей: как чиновников, администраций городов, архитекторов, жителей, так и художников со всего мира. Это очень сложный механизм, но у нас получается сделать так, чтобы он работал. Ведь все мы вместе говорим об одном — об идее улучшить нашу городскую среду", — подчеркнул Александр Васильев, заместитель вице-губернатора — руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов губернатора Самарской области.
"Этот проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я очень рада, что в этом году фестивалю удалось выйти за пределы Самары, и мы увидим новые произведения уличного искусства в Тольятти. Чем больше пространств будут художественно осмыслены, представлены в творческом плане, тем интереснее будет жизнь в городах, больше вдохновения будут люди черпать из городской среды", — отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.
"Я рада приветствовать всех наших гостей в Самаре. Безусловно, этот арт-проект важен. Мы уделяем внимание благоустройству территорий. Но благоустройство территорий, это не всегда только газоны, лавочки. Это еще и возможность поучаствовать самому в приведении их в порядок. И то, что у нас молодые люди занимаются украшением города, для меня очень важно, — говорит Елена Лапушкина. - И очень приятно видеть, что люди до сих пор фотографируются на фоне тех муралов, которые появились в прошлом году, не проходят мимо. Убеждена, что и в этом году получатся яркие работы, и в Самаре появятся новые точки притяжения, а фестиваль будет развиваться дальше".
В ходе пресс-конференции каллиграф из Санкт-Петербурга Покрас Лампас рассказал, что его новые работы в Самаре будут выполнены в "королевском синем" цвете. Художник отметил, что собирается сделать арт-объект, который будет не менее узнаваем, чем его прошлая роспись на Маяковском спуске.
"Мы создаем точки притяжения. Это миссия, которая требует правильной стратегии и качества, концепции, коммуникаций, материала и техники. Можно допустить небольшие ошибки, но самое главное, быть сконцентрированным на результате. В прошлом году у меня была цель — сделать объект, который будет невозможно пропустить. За год количество фотографий, добрых слов показали, что проект был нужен. Главная цель для меня в этом году — сделать арт-объект, который также будет узнаваться, который станет точкой притяжения современной культуры и искусства", — поделился Покрас Лампас.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
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Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.