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Культура

Новые муралы появятся на Ленинградской и Первомайской в Самаре

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается реализация арт-проекта Samara Ground Art Festival. На свой объект вышел художник Михаил Most, который украсит муралом на космическую и авиационную тему дом № 70 на Ленинградской. Роман Мураткин работает на фасаде здания на Первомайской, 25, где изобразит в своей авторской гротесковой манере сцену из дворовой жизни с играющими детьми.

Фото: samregion.ru

Таким образом, в арт-проекте Samara Ground Art Festival в Самаре задействовали уже шесть локаций. Помимо вышеперечисленных, две точки находятся на улице Галактионовской. Фасады домов № 2 и № 37 расписывают аргентинец Cobre и художница из Ростова-на-Дону Мария Хардикова соответственно. Павел Orez продолжает работать на улице Пушкина, 195, а Алексей Кислов на Маяковского, 20. Скоро к ним в Самаре присоединятся другие художники. Это Луис Густаво Мартинс L7Matrix, завершивший свою работу в Тольятти, а также Покрас Лампас.

Художники приняли участие в расширенной пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства". На ней участники и организаторы проекта Samara Ground Art Festival встретились с министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш и мэром Самары Еленой Лапушкиной.

"Наш проект призван консолидировать абсолютно разных людей: как чиновников, администраций городов, архитекторов, жителей, так и художников со всего мира. Это очень сложный механизм, но у нас получается сделать так, чтобы он работал. Ведь все мы вместе говорим об одном — об идее улучшить нашу городскую среду", — подчеркнул Александр Васильев, заместитель вице-губернатора — руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов губернатора Самарской области.

"Этот проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я очень рада, что в этом году фестивалю удалось выйти за пределы Самары, и мы увидим новые произведения уличного искусства в Тольятти. Чем больше пространств будут художественно осмыслены, представлены в творческом плане, тем интереснее будет жизнь в городах, больше вдохновения будут люди черпать из городской среды", — отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

"Я рада приветствовать всех наших гостей в Самаре. Безусловно, этот арт-проект важен. Мы уделяем внимание благоустройству территорий. Но благоустройство территорий, это не всегда только газоны, лавочки. Это еще и возможность поучаствовать самому в приведении их в порядок. И то, что у нас молодые люди занимаются украшением города, для меня очень важно, — говорит Елена Лапушкина. - И очень приятно видеть, что люди до сих пор фотографируются на фоне тех муралов, которые появились в прошлом году, не проходят мимо. Убеждена, что и в этом году получатся яркие работы, и в Самаре появятся новые точки притяжения, а фестиваль будет развиваться дальше".

В ходе пресс-конференции каллиграф из Санкт-Петербурга Покрас Лампас рассказал, что его новые работы в Самаре будут выполнены в "королевском синем" цвете. Художник отметил, что собирается сделать арт-объект, который будет не менее узнаваем, чем его прошлая роспись на Маяковском спуске.

"Мы создаем точки притяжения. Это миссия, которая требует правильной стратегии и качества, концепции, коммуникаций, материала и техники. Можно допустить небольшие ошибки, но самое главное, быть сконцентрированным на результате. В прошлом году у меня была цель — сделать объект, который будет невозможно пропустить. За год количество фотографий, добрых слов показали, что проект был нужен. Главная цель для меня в этом году — сделать арт-объект, который также будет узнаваться, который станет точкой притяжения современной культуры и искусства", — поделился Покрас Лампас.

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Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.

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