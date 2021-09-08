Из-за столкновения гидроциклов в Рождественской Воложке возбудили уголовное дело

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В среду, 8 сентября, Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего тяжкие травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления.