В Самаре будут судить обвиняемых в краже 7 тонн топлива

В Самаре в суд направили уголовное дело по факту кражи топлива, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, преступники несанкционированно подключились в фильтр газоотделителя на посту налива АСН и украли более 7 тонн дизельного топлива и бензина с 1 октября 2019 г. по 13 февраля 2020 года.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело направят в Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения.

Уголовные дела еще троих участников хищений выделили в отдельное производство из-за того, что они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.