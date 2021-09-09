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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" уступила ЦСКА

МОСКВА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем третьем матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" уступила столичному ЦСКА — 27:30 (12:16).

В предыдущем туре тольяттинки лихо разобрались с "Астраханочкой" на ее площадке, а армейский клуб потерпел фиаско в Ростове-на-Дону. И битва между полуфиналистами предыдущего сезона началась как продолжение событий шести- и пятидневной давности: "Лада" оставалась на хорошем ходу, а ЦСКА продолжал буксовать.

Все как по маслу шло у хозяек поля вплоть до 11-й минуты, когда они уже накопили и удерживали запас в три мяча, а гостям даже тайм-аут не помог как следует встряхнуться. Но первые признаки кризиса волжанок, проявившись в виде промахов лидера ее атак — Валерии Кирдяшевой, неминуемо задали тон решительной армейской погоне. За одиннадцать последующих минут "Лада" всего однажды поразила ворота соперниц, место в которых удачно заняла Полина Каплина, и ЦСКА сперва достал противника, а потом и ринулся в отрыв. К перерыву он достиг четырех мячей.

Старт второго тайма ничего хорошего тольяттинкам не предвещал: Кирдяшева не только не реализовала пенальти, но и на добивании Каплина была безупречна. В скором времени Наталья Решетникова ее все-таки переиграла, но в ответ волжанки получили три пробоины подряд, и на 36-й минуте ситуация для них стала выглядеть совсем нелицеприятно (13:19).

Однако ранняя капитуляция в намерения наших не входила. Вывела из оцепенения команду своим взятием ворот Ольга Щербак, по-прежнему метко выстреливала с правого фланга Ольга Фомина, Валентина Войтулевич отбила "семерик" от грозной Аны Грос, смазала гостевой пенальти Сара Ристовска, а затем и Вероника Никитина, активизировавшись, бабахнула дуплетом по воротам ЦСКА. И вот уже у Флорентина Перы появился веский повод проявлять нервоз.

Тайм-аут встревоженный румынский наставник москвичек запросил при счете 17:20. Тем не менее, неблагоприятный для гостей ход событий этот его шаг не предотвратил. На 47-й минуте, играя в меньшинстве, тольяттинки изловчились, меняя вратаря на дополнительного полевого игрока, подобраться к ЦСКА вплотную (20:21, потом — 21:22). И все же именно удаления сыграли для волжанок роковую роль.

Еще три "двушника" они схлопотали от арбитров на отрезке продолжительностью в шесть минут. Минимум два из них не вписывались в логику событий на площадке. Грех было армейским барышням не воспользоваться этой щедростью. Они снова нарастили перевес до "плюс четырех". А финишный спурт наших (столь же отчаянный, как и прежний) успеха им не принес. За минуту 10 до конца Яна Жилинскайте проиграла ближнюю дуэль все той же раскуражившейся Каплиной при счете 26:29, и даже робкая надежда "Лады" на спасение от нее утекла.

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