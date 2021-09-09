Гандбольная "Лада" уступила ЦСКА

В своем третьем матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" уступила столичному ЦСКА — 27:30 (12:16).
В предыдущем туре тольяттинки лихо разобрались с "Астраханочкой" на ее площадке, а армейский клуб потерпел фиаско в Ростове-на-Дону. И битва между полуфиналистами предыдущего сезона началась как продолжение событий шести- и пятидневной давности: "Лада" оставалась на хорошем ходу, а ЦСКА продолжал буксовать.
Все как по маслу шло у хозяек поля вплоть до 11-й минуты, когда они уже накопили и удерживали запас в три мяча, а гостям даже тайм-аут не помог как следует встряхнуться. Но первые признаки кризиса волжанок, проявившись в виде промахов лидера ее атак — Валерии Кирдяшевой, неминуемо задали тон решительной армейской погоне. За одиннадцать последующих минут "Лада" всего однажды поразила ворота соперниц, место в которых удачно заняла Полина Каплина, и ЦСКА сперва достал противника, а потом и ринулся в отрыв. К перерыву он достиг четырех мячей.
Старт второго тайма ничего хорошего тольяттинкам не предвещал: Кирдяшева не только не реализовала пенальти, но и на добивании Каплина была безупречна. В скором времени Наталья Решетникова ее все-таки переиграла, но в ответ волжанки получили три пробоины подряд, и на 36-й минуте ситуация для них стала выглядеть совсем нелицеприятно (13:19).
Однако ранняя капитуляция в намерения наших не входила. Вывела из оцепенения команду своим взятием ворот Ольга Щербак, по-прежнему метко выстреливала с правого фланга Ольга Фомина, Валентина Войтулевич отбила "семерик" от грозной Аны Грос, смазала гостевой пенальти Сара Ристовска, а затем и Вероника Никитина, активизировавшись, бабахнула дуплетом по воротам ЦСКА. И вот уже у Флорентина Перы появился веский повод проявлять нервоз.
Тайм-аут встревоженный румынский наставник москвичек запросил при счете 17:20. Тем не менее, неблагоприятный для гостей ход событий этот его шаг не предотвратил. На 47-й минуте, играя в меньшинстве, тольяттинки изловчились, меняя вратаря на дополнительного полевого игрока, подобраться к ЦСКА вплотную (20:21, потом — 21:22). И все же именно удаления сыграли для волжанок роковую роль.
Еще три "двушника" они схлопотали от арбитров на отрезке продолжительностью в шесть минут. Минимум два из них не вписывались в логику событий на площадке. Грех было армейским барышням не воспользоваться этой щедростью. Они снова нарастили перевес до "плюс четырех". А финишный спурт наших (столь же отчаянный, как и прежний) успеха им не принес. За минуту 10 до конца Яна Жилинскайте проиграла ближнюю дуэль все той же раскуражившейся Каплиной при счете 26:29, и даже робкая надежда "Лады" на спасение от нее утекла.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!