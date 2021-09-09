Тела двух человек обнаружены при тушении ночного пожара в частном доме в Чапаевске

В четверг, 9 сентября, в 0:35 на ул. Крестьянской, 30 в Чапаевске горел одноэтажный частный дом, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В его тушении участвовал 31 человек. В 0:53 пожар удалось локализовать на площади 30 кв. м. В 1:24 было ликвидировано открытое горние.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении пожара были обнаружены тела двух человек.

Причина гибели людей устанавливается. Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.