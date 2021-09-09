Покрас Лампас о новой работе в Самаре: "Не хочется делать предсказуемое"

На фестиваль Samara Ground приехал главный хэдлайнер — Покрас Лампас. Он точно сделает в Самаре один арт-объект, и представит городу скульптуру, а также возможно… Но на данный момент организаторы не готовы раскрывать все сюрпризы. О прошлогодней и новой работе, о космосе и "королевском синем" Покрас Лампас рассказал в эксклюзивном интервью для "Волга Ньюс".

— Какие воспоминания остались о прошлогоднем фестивале?

— Тогда я делал для своего личного опыта один из самых сложных проектов. По продолжительности это было около двух недель, хотя обычно я приезжаю на фестиваль на три-четыре дня, максимум — на неделю.

Такая длинная работа была обусловлена непростой задачей: это был очень необычный объект для Самары — большая ответственность, ввиду сильной интеграции и изменения среды. Все-таки там был черный и контрастные цвета, и очень много — порядка 2,5 тыс., если мне память не изменяет, символов.

Я очень рад, что нашел тогда силы, время и мотивацию сделать такой сложный объемный проект, считаю его очень важным для себя и для города тоже.

— У тебя большой гастрольный опыт и ты частый гость на различных фестивалях. Можешь ли ты выявить что-то в Samara Ground, что отличает этот проект от остальных?

— На самом деле, когда делаешь проекты, не думаешь о том, где и что лучше. Гораздо важнее понять следующее — есть задача создать арт-объект в городе. Задача не только раскрыть себя как художника, но и раскрыть среду, в которой ты работаешь и сделать проект, которые люди не просто примут и полюбят, но и который научит их чему-то новому, вдохновит и сделает присутствие художника в среде чем-то важным.

Мне кажется, что прошлогодний Samara Ground — очень позитивный опыт работы с городом. Множество фотографий с набережной. Я даже представить не мог, что будет такое огромное количество благодарностей, позитивной обратной связи, постов, сторис, съемок, СМИ.

Когда приезжаешь делать проект, ты об этом не думаешь. Ты думаешь, что есть цель привнести новую эстетику, поговорить о важном, о культуре, рассказать о каких-то новых тенденциях в искусстве. А когда результат дает такой позитивным отклик, становится ясно, что все было придумано и сделано правильно. И тут уже получается, что работа фестиваля в случае с организаторами, волонтерами, со всеми, кто приложил руку к проекту, считается успешной. Потому что они помогли реализовать проект в том виде, в котором его задумал художник.

— Ты следил за судьбой своей первой работы в Самаре?

— Я вхожу в число тех, кто достаточно активно использует социальные сети не для того, чтобы активно выкладывать там некий лайфстайл, а для того, чтобы делать арт-проекты заметными и цитируемыми. Видеть обратную связь всегда очень важно, потому что она является самым честным инструментом для того, чтобы понимать, как город взаимодействует с артистом. Потому что ты не можешь, условно говоря, купить обратную связь: она будет либо позитивная, либо негативная.

Лучшим доказательством успешности проекта является как раз то, что проходят месяцы, а количество сообщений, фотографий, отзывов только увеличивается. Это значит, что у проекта появляется некий кумулятивный эффект, когда он начинает набирать узнаваемость и ассоциироваться с определенным визуальным языком.

Это как раз то, о чем я говорил, когда приезжал прошлый раз в город: уличное искусство несет много необычных функций. Одна из них — создание негласной навигации в городе, когда человек по черно-золотой стене в профиле аккаунта в инстаграме понимает, что кто-то либо приезжал в Самару, либо живет здесь. Не нужно делать геометку или говорить, что это Самара. Даже просто фрагмент кусочка этой стены сразу ассоциируется с городом, а это значит, что работа четко встроилась в среду Самары.

— Что планируете сделать в этом году? Это снова будет какой-то рекордный проект?

— Когда мы обсуждаем проект, это вопрос не какого-то рекорда, а некой визуальной культуры, которую мы хотим транслировать. В этом году объекты будут стилистически и даже слегка концептуально отличаться от того, что я делал в городах раньше. Но при этом, люди, которые следят давно за моими работами, увидят не просто преемственность, а некую эволюцию в принятии решений, и использовании тех или иных стилистических приемов.

— Эскизы твоих работ как-то перекликаются с культурным кодом города?

— Я думаю, что если у меня не было бы ассоциаций с культурным кодом города, я бы изначально не взялся за эскизы, а попросился сначала приехать в город или сделать какое-то исследование, или может быть взять консультацию у какого-нибудь культуролога, который мне бы смог помочь.

Здесь у меня уже был опыт работы. Я принимал все решения сам. В случае с первым объектом получилась интересная ритмика, что Самара это такая точка пересечения неба и природы. Город связан с авиацией и с космосом, соответственно и с металлом — промышленность для ракетостроения. Параллельно с этим существует очень интересный контраст и взаимодействие с природой, потому что Волга является одним из самых главных символов города. Также интересна и ее протяженность — длинная вытянутая дорога.

Поэтому я брал гамму, где подложка работы самого яркого синего цвета, который существует. И этот синий имеет очень много отсылок к современному искусств. Его название "королевский синий", потому что с точки зрения некоего доминирования цвета, он является одним из самых узнаваемых. Я решил, что в Самаре должен быть объект с таким цветом. Если я что-то могу привнести, то это будет тема не только из современных трендов в искусстве и дизайне, но еще и из той цветовой гаммы, которая могла бы присутствовать в городе, как некая культурная доминанта. Мы специально заказываем этот пигмент, так как знаем, что его нельзя купить, как готовую краску. Его возможно получить только по специальной технологии.

Даже этот момент — уже история о том, что не хочется делать предсказуемое. Хочется сделать то, что будет удивлять, вызывать вокруг много новых эмоций. И каллиграфия в этот раз будет не золотая, а серебряная. Это как раз история про металл и как он отражается.

Думаю, что получится интересный контраст: небесный яркий сумасшедший "королевский синий" — фон и металлический отражающий текст. Могу сказать, что текст тоже будет связан с космической — это будет цитата Гагарина.

— В этом году в Самаре появится и скульптура в твоем исполнении. Можешь несколько слов сказать про этот проект?

— Это продолжение темы металла. В этот раз есть связующее звено между разными объектам — цвет, форма и материал. Скульптура продолжает эту тему: она цилиндрической формы, что тоже отчасти напоминает одну из ступеней ракеты. Мне кажется, что это понятная ассоциация. Также там явно прослеживается тема света и тени, которая заставляет зрителя погрузиться в проект, обойти его вокруг. Скульптура это та вещь, которую очень сложно описать словами, ее нужно увидеть и почувствовать. И как-то через нее срезонировать, как видит буквы и формы художник.