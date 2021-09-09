Погрузка грузов на железной дороге в Самарской области выросла на 0,8% в январе - августе 2021 года

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В январе — августе 2021 года на станциях ОАО "РЖД" в Самарской области погружено более 13 млн тонн различных грузов, что на 0,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.