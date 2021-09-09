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Страхование Финансы

Подвели итоги Восточного экономического форума для ВСК

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 сентября, завершился Восточный экономический форум 2021. Для ВСК он стал возможностью не только обменяться опытом с коллегами, обсудить перспективы развития сегмента здравоохранения в стране и на Дальнем Востоке, но и привлечь новых партнеров.

Восточный экономический форум — крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие, учрежденное указом президента Российской Федерации. В этом году на полях форума состоялось пленарное заседание с участием президента РФ, а также несколько панельных сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов с представителями стран-партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Одной из ключевых тем мероприятия стала цифровая трансформация современной системы здравоохранения в России — представители власти, топ-менеджеры ведущих российских и региональных IT и медицинских компаний обсудили данную проблематику в рамках сессии "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится". Активное участие в работе панели принял директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК Андрей Богданов, где отметил, что телемедицина является наиболее перспективным направлением цифрового развития социальной сферы.

"Только за 2020-й год спрос на дистанционные медицинские консультации увеличился по данным ВСК более чем в 4 раза. Большая часть из них приходится на врачей общей практики, терапевтов — почти 65%, также наиболее востребованными специалистам являются ЛОР, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи, гинекологи, дерматологи. Мы предоставляем телемедицинские услуги нашим клиентам в качестве бонуса в рамках корпоративных программ ДМС. Это позволяет не только повышать уровень сервиса для страхователей в рамках концепции Well-being, но и обеспечивать застрахованных медицинской помощью ведущих клиник России. Наша компания активно использует различные виртуальные сервисы, и мы можем с уверенностью сказать, что спрос на такие технологии достаточно высокий — уже сейчас минимум 10% наших клиентов по ДМС обращаются к врачам онлайн, и в будущем их число будет только увеличиваться. По нашим прогнозам, рынок телемедицины до конца года вырастет минимум на 150-200%", — подчеркнул Андрей Богданов в ходе дискуссии.

Также в рамках форума Страховой Дом ВСК заключил соглашения о стратегическом партнерстве с крупнейшими дальневосточными НКО — Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Приморского края" и с Союзом "Приморская торгово-промышленная палата" — общественной организацией, представляющей интересы малого, среднего и крупного бизнеса в Приморском крае.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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