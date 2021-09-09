Самарец стал фигурантом уголовного дела о неуважении к суду

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В Самаре 29-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.