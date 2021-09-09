Подростков из Самарской области будут судить за угон пяти машин

Прокурор Кинель-Черкасского района Самарской области утвердил обвинение и отправил в суд уголовное дело об угоне пяти автомобилей. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Также среди статей обвинения ч. 4 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в преступления").

По версии следствия, в апреле 2021 г. 19-летний парень и его несовершеннолетние знакомые угоняли автомобили. Старший из угонщиков и его 17-летний подельник залезали в машины через открытую дверь багажника и замыкали провода в замке зажигания. В это время 15-летняя девушка наблюдала, чтобы угонщиков никто не увидел. Всего правоохранители выявили четыре таких эпизода.

Кроме того, в июне 2021 г. несовершеннолетние сами угнали машину, чтобы покататься. На этого раз в машину залезла девушка и открыла дверь сообщнику. Автомобиль они завели ключом, обнаруженным в замке зажигания.