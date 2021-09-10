Художник SAV45 распишет самарский трамвай

В пятницу, 10 сентября, на площадке самарского Трамвайно-троллейбусного управления художник Вячеслав Гунин (SAV45) начнет расписывать вагон трамвая, сообщает пресс-служба организаторов фестиваля Samara Ground Art Festival.

Вячеслав Гунин (SAV45) — испанский уличный художник российского происхождения, уже 20 лет живет в Испании, но его работы украшают многие города России.

Вячеслав за свою карьеру получил множество наград на конкурсах и поучаствовал в крупных фестивалях и выставках: например, победил на II Международном конкурсе художественных фресок в Эстепоне. Также работал на LʼArcada Gallery, Art Gallery Show Monaco, Street ArtPlace Gallery, UrbanNationMuseum.

Как сообщают организаторы Samara Ground Art Festival, всего за время фестиваля художники нарисуют 15 муралов. Девять из них — в Самаре, шесть — в Тольятти. Улицы городов украсят новые скульптуры. Всего их будет три. Две — в Самаре и одна — в Тольятти.