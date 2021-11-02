При тушении пожара в Самарской области обнаружили погибшего мужчину

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 1 ноября, примерно в 17:49, начался пожар на ул. Набережной, 16 в пос. Глушицкий Большечерниговского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.