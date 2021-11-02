Прокуратура: на морившую голодом ребенка тольяттинку сначала не хотели возбуждать уголовное дело

Прокуратура Самарской области утверждает, что уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") в отношении 32-летней безработной тольяттинки возбудили только после вмешательства надзорного ведомства.

Напомним, в конце сентября врачи детской больницы сообщили в полицию, что не могут попасть в квартиру, где находится младенец, потому что их не пускает мать ребенка. Инспектор ПДН осмотрела жилье и обнаружила, что ребенок находился в антисанитарных условиях, без одежды и в истощенном состоянии. В доме не было средств гигиены и детского питания.

Как сообщает надзорное ведомство, уголовное дело возбудили по требованию прокуратуры Автозаводского района, отменившей незаконное решение об отказе в его возбуждении.

Также прокурор области Сергей Берижицкий передал уголовное дело из производства сотрудников регионального ГУ МВД РФ в органы СУ СК РФ по Самарской области.