В Тольятти более 20 человек тушили пожар в жилом доме

В понедельник, 1 ноября, около 12:47, начался пожар на ул. 70 лет Октября, 5 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В квартире горели вещи на площади 10 кв. м. На борьбу с огнем направили 21 человека. Пожар удалось ликвидировать в 13:03.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.